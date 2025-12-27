MENÜ
Seit Oktober ist ein VW Caddy mit Blitzer für die Stadt Oelsnitz im Einsatz.
Seit Oktober ist ein VW Caddy mit Blitzer für die Stadt Oelsnitz im Einsatz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Neues Blitzer-Fahrzeug im Vogtland: Es klingelt in der Kasse
Redakteur
Von Tino Beyer
Die Stadt Oelsnitz hat im Oktober einen mobilen Blitzer angeschafft. Jetzt zog sie eine erste Bilanz.

Seit Oktober kontrolliert die Stadt Oelsnitz mit einem mobilen Blitzer die Geschwindigkeit in der Stadt und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Triebel, Eichigt und Bösenbrunn. Der dunkle Caddy soll Raser disziplinieren. Jetzt wurde im Stadtrat von Oelsnitz eine erste Bilanz gezogen. Demnach hat der Blitzer bislang 833-mal ausgelöst. Mit...
