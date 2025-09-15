Neues Blitzerauto in Oelsnitz: Wo es diese Woche erstmals eingesetzt wird

Oberes Vogtland
Vier feste Blitzer sind in Oelsnitz und Umgebung vielen Autofahrern bekannt. Mit einem Blitzerfahrzeug will die Stadtverwaltung jetzt Rasern das Leben zusätzlich schwer machen.
Wer mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Straßen von Oelsnitz und Umgebung unterwegs ist, muss künftig damit rechnen, dass er von einem neuen mobilen Blitzer erwischt wird. Der Blitzer versteckt sich in einem neuen Blitzerfahrzeug der Oelsnitzer Stadtverwaltung. Das neue Auto wurde am Samstag beim Tag der offenen Rathaustür der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.