Neues Buch: 300 Seiten Erlbacher Geschichte

Oberes Vogtland
Der achte Band des „Erlbacher Heimatbuches“ ist erschienen. Was Helmut Eßbach diesmal zusammengetragen hat.
Helmuth Eßbach hat Band 8 vom „Erlbacher Heimatbuch – Beiträge zur Geschichte und Volkskunde“ vorgelegt. Auf rund 300 Seiten ermöglicht das reich bebilderte und mit vielen Dokumenten versehene Werk eine Reise in die Vergangenheit Erlbachs und umliegender Orte. Zu den Themen gehören unter anderem die Erlbacher Gemeindebücherei, die heute...
