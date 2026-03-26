Neues Fahrradgeschäft im Vogtland: Zur Messe am Samstag kommt ein früherer Radprofi

In Bad Elster hat ein neues Geschäft mit dem Namen „Rad Elster“ eröffnet. Räder werden dort auch verliehen. Am Samstag stellt sich das Team bei einer Messe auf dem Kirchplatz vor.

Den Radtourismus in der Region fördern und den Spaß und die Begeisterung am Fahrradfahren bei den Menschen im Oberen Vogtland erhalten, das ist das Ziel des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster. Geführt wird das Unternehmen von Katrin Baumgärtel und André Stephan. Beide teilen eine Leidenschaft für den Radsport. Sie haben... Den Radtourismus in der Region fördern und den Spaß und die Begeisterung am Fahrradfahren bei den Menschen im Oberen Vogtland erhalten, das ist das Ziel des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster. Geführt wird das Unternehmen von Katrin Baumgärtel und André Stephan. Beide teilen eine Leidenschaft für den Radsport. Sie haben...