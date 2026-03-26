Neues Fahrradgeschäft im Vogtland: Zur Messe am Samstag kommt ein früherer Radprofi

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Katrin Baumgärtel und André Stephan (rechts) sind die Geschäftsführer des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“. Für Reparaturen ist Mario Englert zuständig.
Katrin Baumgärtel und André Stephan (rechts) sind die Geschäftsführer des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“. Für Reparaturen ist Mario Englert zuständig. Foto: Christian Schubert
Mario Englert stellt in der Service-Werkstatt des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster ein Fahrrad neu ein.
Mario Englert stellt in der Service-Werkstatt des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster ein Fahrrad neu ein. Foto: Christian Schubert
Das neue Fahrradgeschäft „Rad Elster“ befindet sich an der Hagerstraße 2 in Bad Elster.
Das neue Fahrradgeschäft „Rad Elster“ befindet sich an der Hagerstraße 2 in Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Die Elster ist das Logo des neues Radgeschäftes „Rad Elster“ in Bad Elster. Das Logo wird auf den Rahmen der Fahrräder geklebt.
Die Elster ist das Logo des neues Radgeschäftes „Rad Elster“ in Bad Elster. Das Logo wird auf den Rahmen der Fahrräder geklebt. Foto: Christian Schubert
Katrin Baumgärtel und André Stephan (rechts) sind die Geschäftsführer des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“. Für Reparaturen ist Mario Englert zuständig.
Katrin Baumgärtel und André Stephan (rechts) sind die Geschäftsführer des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“. Für Reparaturen ist Mario Englert zuständig. Foto: Christian Schubert
Mario Englert stellt in der Service-Werkstatt des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster ein Fahrrad neu ein.
Mario Englert stellt in der Service-Werkstatt des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster ein Fahrrad neu ein. Foto: Christian Schubert
Das neue Fahrradgeschäft „Rad Elster“ befindet sich an der Hagerstraße 2 in Bad Elster.
Das neue Fahrradgeschäft „Rad Elster“ befindet sich an der Hagerstraße 2 in Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Die Elster ist das Logo des neues Radgeschäftes „Rad Elster“ in Bad Elster. Das Logo wird auf den Rahmen der Fahrräder geklebt.
Die Elster ist das Logo des neues Radgeschäftes „Rad Elster“ in Bad Elster. Das Logo wird auf den Rahmen der Fahrräder geklebt. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Neues Fahrradgeschäft im Vogtland: Zur Messe am Samstag kommt ein früherer Radprofi
Von Christian Schubert
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In Bad Elster hat ein neues Geschäft mit dem Namen „Rad Elster“ eröffnet. Räder werden dort auch verliehen. Am Samstag stellt sich das Team bei einer Messe auf dem Kirchplatz vor.

Den Radtourismus in der Region fördern und den Spaß und die Begeisterung am Fahrradfahren bei den Menschen im Oberen Vogtland erhalten, das ist das Ziel des neuen Fahrradgeschäfts „Rad Elster“ in Bad Elster. Geführt wird das Unternehmen von Katrin Baumgärtel und André Stephan. Beide teilen eine Leidenschaft für den Radsport. Sie haben...
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