Neues Geschäft in Klingenthal: Hier gibt‘s Leckeres aus Böhmen

Hana Šimková Růžičková aus Kraslice hat in Klingenthal ein Geschäft eröffnet.

Seit Montag weht in Klingenthal ein frischer, böhmischer Wind. Hana Šimková Růžičková aus Kraslice hat in der Auerbacher Straße 41 ein Geschäft eröffnet, in dem sie Montag bis Freitag von 5 bis 15 Uhr einen Imbiss für den kleinen Hunger und Lebensmittel anbietet. „Ich habe mich dazu entschlossen, weil es so etwas in Klingenthal noch...