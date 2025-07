Neues Museum im Vogtland: Start mit geladenen Gästen

Die Einweihung des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf findet am 22. September statt. Für die Öffentlichkeit sollen sich die Türen kurz darauf öffnen.

Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf wird am Montag, 22. September, offiziell eingeweiht. Die Veranstaltung ist aus Kapazitäts- und Platzgründen geladenen Gästen vorbehalten, erklärte Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) am Freitag auf „Freie Presse“-Anfrage. Noch in der Einweihungswoche soll die Ausstellung aber auch für die...