Neustart von Adorf „Rathskeller“: Stadtrat entscheidet über die Details

Adorfs Stadtrat entscheidet am Montag darüber, ob Gastronom Horst-Jürgen Engel ab 1. Oktober die Gaststätte „Rathskeller“ pachten darf. Die öffentliche Sitzung der Abgeordneten beginnt 19 Uhr im Ratssaal. Das Lokal im Erdgeschoss des Rathauses steht seit 2020 leer. Ende August wurde bekannt, dass sich Stadt und Engel im Grundsatz einig...