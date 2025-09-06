Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Adorfer Stadtrat entscheidet am Montag über die Verpachtung des „Rathskellers“.
Der Adorfer Stadtrat entscheidet am Montag über die Verpachtung des „Rathskellers“. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Neustart von Adorf „Rathskeller": Stadtrat entscheidet über die Details
Redakteur
Von Ronny Hager
Der Stadtrat befindet am Montag darüber, ob der Bad Elsteraner Gastronom Horst-Jürgen Engel ab 1. Oktober das seit 2020 leerstehende Lokal übernimmt.

Adorfs Stadtrat entscheidet am Montag darüber, ob Gastronom Horst-Jürgen Engel ab 1. Oktober die Gaststätte „Rathskeller" pachten darf. Die öffentliche Sitzung der Abgeordneten beginnt 19 Uhr im Ratssaal. Das Lokal im Erdgeschoss des Rathauses steht seit 2020 leer. Ende August wurde bekannt, dass sich Stadt und Engel im Grundsatz einig...
