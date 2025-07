„Nur noch kurz die Welt retten“: Popstar kommt 2026 ins Vogtland

In Bad Elster beginnt in Kürze die neue Spielzeit. 2026 werden unter anderen Wolfgang Niedecken, Herman van Veen oder die Schotten-Rocker Nazareth zu Konzerten erwartet.

Der Kalender ist bis oben hin voll: Besucher können sich in der neuen Spielzeit auf Kultur ohne Pause in Bad Elster freuen. Darunter sind viele, die hier erstmals zu erleben sind: Popstar Tim Bendzko (am 10. Juli 2026) gehört ebenso dazu wie BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken (16. Januar 2026) oder Bestseller-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre (19....