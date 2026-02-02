MENÜ
Silke Jahn will am 22. März zur Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt werden.
Silke Jahn will am 22. März zur Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt werden.
Oberes Vogtland
OB-Wahl in Oelsnitz: Wo sich Kandidatin Silke Jahn vorstellt
Redakteur
Von Ronny Hager
Silke Jahn (parteilos) fordert am 22. März Rathaus-Chef Mario Horn (CDU) heraus. Ab Dienstag lädt die 46-Jährige an Infoständen und zu drei Abend-Runden zum Kennenlernen ein.

Der Wahlkampf in Oelsnitz ist eröffnet: Mit acht eigenen Veranstaltungen ab 3. Februar geht Herausforderin Silke Jahn (parteilos) ins Rennen ums OB-Amt. Die 46-Jährige tritt am 22. März gegen Amtsinhaber Mario Horn (54, CDU) an, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt. Während Jahn ihre Wahlkampftermine kommuniziert, sind von Horn bislang...
