Oberes Vogtland: Diese Häuser kommen unter den Hammer

Die Sächsischen Grundstücksauktionen versteigern im Deutschen Hygienemuseum in Dresden bald Immobilien in Markneukirchen, Tannenbergsthal, Sohl und Adorf.

Bei Grundstücksauktionen werden erneut Wohnkomplexe aus dem Markneukirchner Neubaugebiet versteigert. Wenn am 2. Dezember zur Versteigerung ins Deutsche Hygienemuseum in Dresden gerufen wird, kommt auch der Wohnblock Clara-Wieck-Ring 26 in der Musikstadt zum Aufruf. Die Anlage mit 60 Wohneinheiten, gebaut um 1988, kommt für ein Mindestgebot von...