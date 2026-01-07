MENÜ
Am Sportcampus Klingenthal ist am Samstag, 10 bis 13 Uhr, Tag der offenen Tür.
Oberes Vogtland
Oberes Vogtland: Schulen öffnen am Samstag ihre Türen
Redakteur
Von Ronny Hager
Der Sportcampus Klingenthal erwartet am 10. Januar Besucher. Auch das Oelsnitzer Julius-Mosen-Gymnasium stellt sich an dem Tag vor.

„Nicht nur sportlich sind große Sprünge bei uns möglich“ - so heißt es am kommenden Samstag, 10. Januar am Sportcampus, Amtsberg 20 in Klingenthal. Von 10 bis 13 Uhr stellen sich beim Tag der offenen Tür drei Schulen vor, die eine Gemeinschaft bilden: Gymnasiale Ausbildung, Oberschule und die Grundschule „Sigmund Jähn“. Die...
