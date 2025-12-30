Oberes Vogtland: Veranstaltungs-Tipps zum Start ins neue Jahr

Orgelklänge in Adorf, Winter-Wunderland in Bad Elster oder ein besonderes Finale für die Sonderausstellung in der Heimatstube Tirpersdorf: Darauf können sich Vogtländer in den nächsten Tagen freuen.

Vogtländer aus Leipzig zu Gast: Der Leipziger Universitätsorganist Daniel Beilschmidt ist am Silvestertag, 19 Uhr, für ein Orgelkonzert zur Jahreswende in der Johanniskirche Adorf zu Gast. An der Orgel des vogtländischen Meisters Carl Eduard Schubert spielt der in Zeulenroda geborene 47-Jährige Werke von Muffat, Bach, Krebs und Satie, dazu...