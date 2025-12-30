MENÜ
Der Leipziger Universitätsorganist Daniel Beilschmidt spielt am Silvestertag ab 19 Uhr ein Orgelkonzert zur Jahreswende in der Johanniskirche Adorf.
Der Leipziger Universitätsorganist Daniel Beilschmidt spielt am Silvestertag ab 19 Uhr ein Orgelkonzert zur Jahreswende in der Johanniskirche Adorf.
Die Sonderschau Nostalgisches Holzspielzeug in der Heimatstube Tirpersdorf ist am Sonntag letztmals von 14 bis 17 Uhr zu sehen.
Die Sonderschau Nostalgisches Holzspielzeug in der Heimatstube Tirpersdorf ist am Sonntag letztmals von 14 bis 17 Uhr zu sehen.
In der Kirche Zur unserer lieben Frau Maria in Wohlbach findet am Sonntag ab 14.30 Uhr ein Weihnachtsliedersingen statt.
In der Kirche Zur unserer lieben Frau Maria in Wohlbach findet am Sonntag ab 14.30 Uhr ein Weihnachtsliedersingen statt.
Oberes Vogtland
Oberes Vogtland: Veranstaltungs-Tipps zum Start ins neue Jahr
Von Ronny Hager
Orgelklänge in Adorf, Winter-Wunderland in Bad Elster oder ein besonderes Finale für die Sonderausstellung in der Heimatstube Tirpersdorf: Darauf können sich Vogtländer in den nächsten Tagen freuen.

Vogtländer aus Leipzig zu Gast: Der Leipziger Universitätsorganist Daniel Beilschmidt ist am Silvestertag, 19 Uhr, für ein Orgelkonzert zur Jahreswende in der Johanniskirche Adorf zu Gast. An der Orgel des vogtländischen Meisters Carl Eduard Schubert spielt der in Zeulenroda geborene 47-Jährige Werke von Muffat, Bach, Krebs und Satie, dazu...
