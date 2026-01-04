Obwohl das neue Jahr längst begonnen hat: Vogtländer singen noch einmal Weihnachtslieder in voll besetzter Kirche

Ein traditionelles Weihnachtsliedersingen fand am Samstagabend in der Klingenthaler Rundkirche Zum Friedefürsten statt. Weshalb die Veranstaltung auch im Januar eine wichtige Rolle spielt.

Alles in allem hatte es 20 Minuten gebraucht, um alle 411 Kerzen zu entzünden. Als ihr Licht dann flackerte im Duett mit dem Geläut vom Turm, verbreitete sich in der Rundkirche Zum Friedefürsten in Klingenthal eine anheimelnde Atmosphäre. Bis hinauf in die zweite Empore versammelten sich Besucher am Samstagabend zum traditionellen...