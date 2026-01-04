MENÜ
  • Obwohl das neue Jahr längst begonnen hat: Vogtländer singen noch einmal Weihnachtslieder in voll besetzter Kirche

Die Rundkirche Zum Friedefürsten war bis hinauf in die zweite Empore gefüllt.
Die Rundkirche Zum Friedefürsten war bis hinauf in die zweite Empore gefüllt. Bild: Eckhard Sommer
Die Kinder der Kurrende sangen „Maria durch ein Dornwald ging".
Die Kinder der Kurrende sangen „Maria durch ein Dornwald ging". Bild: Eckhard Sommer
Der Posaunenchor spielte „Ehre sei Gott in der Höhe".
Der Posaunenchor spielte „Ehre sei Gott in der Höhe". Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Obwohl das neue Jahr längst begonnen hat: Vogtländer singen noch einmal Weihnachtslieder in voll besetzter Kirche
Von Eckhard Sommer
Ein traditionelles Weihnachtsliedersingen fand am Samstagabend in der Klingenthaler Rundkirche Zum Friedefürsten statt. Weshalb die Veranstaltung auch im Januar eine wichtige Rolle spielt.

Alles in allem hatte es 20 Minuten gebraucht, um alle 411 Kerzen zu entzünden. Als ihr Licht dann flackerte im Duett mit dem Geläut vom Turm, verbreitete sich in der Rundkirche Zum Friedefürsten in Klingenthal eine anheimelnde Atmosphäre. Bis hinauf in die zweite Empore versammelten sich Besucher am Samstagabend zum traditionellen...
