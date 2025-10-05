Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ode an die Freude: So war das Festkonzert der Vogtland-Philharmonie am Tag der Deutschen Einheit in Markneukirchen

Florian Ludwig ist der neue Chefdirigent der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach.
Bild: Eckhard Sommer
Florian Ludwig ist der neue Chefdirigent der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach.
Florian Ludwig ist der neue Chefdirigent der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Ode an die Freude: So war das Festkonzert der Vogtland-Philharmonie am Tag der Deutschen Einheit in Markneukirchen
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach und die Singakademien Chemnitz und Gera haben in Markneukirchen begeistert - mit Beethovens 9. Sinfonie. Für den neuen Chefdirigenten Florian Ludwig war es das Antrittskonzert.

Klassische Musik gehört gewöhnlich nicht zum Programm der Musikhalle Markneukirchen. Abgesehen von Auftritten des Sinfonieorchesters der Stadt oder Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Instrumentalwettbewerbs. Die Finalkonzerte dabei bestreitet schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach. Da...
Mehr Artikel