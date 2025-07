Ökomarkt im Vogtland: Altes Handwerk und Bioprodukte sorgen für Interesse

26 Direktanbieter, Händler und Handwerker hatten am Samstag beim 53. Bergfest in Markneukirchen ihre Stände aufgebaut.

Obwohl nur 26 Direktanbieter, Händler und Handwerker – erheblich weniger als in Vorjahren – am Samstag ihre Stände beim 53. Bergfest in Markneukirchen aufgebaut hatten, lockte der Ökomarkt des Landschaftspflegeverbandes „Oberes Vogtland“ vor allem am Vormittag viele Besucher an. Besonders umringt waren Stände mit frischem Obst und...