Ölheizungen müssen raus: Muldenhammer sucht nach Alternativen

Oberes Vogtland
Die Gemeinde Muldenhammer sucht nach einer optimalen Lösung für 104 Wohnungen und eine Kindertagesstätte. Holzhackschnitzel oder Pellets? Wie der Gemeinderat zu einer Entscheidung kommen will.
Bis 2027 müssen die Kommunen Wärmeplanungskonzepte vorlegen. Muldenhammer beginnt nun schon einmal mit ihren gemeindlichen Gebäuden. Die Neubaublöcke in Tannenbergsthal und auch die Kindertagesstätte werden aktuell mit Öl geheizt.
