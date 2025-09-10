Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gemeinderäte aus Muldenhammer besichtigen in Kürze eine Holzhackschnitzelanlage in Bayern. Oder soll in Tannenbergsthal künftig lieber mit Pellets geheizt werden?
Gemeinderäte aus Muldenhammer besichtigen in Kürze eine Holzhackschnitzelanlage in Bayern. Oder soll in Tannenbergsthal künftig lieber mit Pellets geheizt werden? Bild: Peter Kneffel/dpa
Oberes Vogtland
Ölheizungen müssen raus: Muldenhammer sucht nach Alternativen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Anhören
Die Gemeinde Muldenhammer sucht nach einer optimalen Lösung für 104 Wohnungen und eine Kindertagesstätte. Holzhackschnitzel oder Pellets? Wie der Gemeinderat zu einer Entscheidung kommen will.

Bis 2027 müssen die Kommunen Wärmeplanungskonzepte vorlegen. Muldenhammer beginnt nun schon einmal mit ihren gemeindlichen Gebäuden. Die Neubaublöcke in Tannenbergsthal und auch die Kindertagesstätte werden aktuell mit Öl geheizt.
