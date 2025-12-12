MENÜ
Der Oelsnitzer Stadtrat. Bianca Dehnhardt (Mitte, 2. v. rechts) legt ihr Mandat nieder. Bild: Schubert/Archiv
Der Oelsnitzer Stadtrat. Bianca Dehnhardt (Mitte, 2. v. rechts) legt ihr Mandat nieder. Bild: Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Oelsnitz: AfD-Stadträtin legt ihr Mandat nieder
Redakteur
Von Ronny Hager
Bianca Dehnhardt scheidet aus dem Gremium aus, gibt so auch ihre Funktion als zweite stellvertretende Oberbürgermeisterin ab. Was der Grund dafür ist.

Die Oelsnitzer AfD-Stadträtin Bianca Dehnhardt legt ihr Mandat und ihre Funktion als zweite Vize-Oberbürgermeisterin nieder. Das teilte sie „Freie Presse“ mit. Grund für das Ausscheiden ist nach Angaben der früheren AfD-Fraktionsvorsitzenden ihr Wegzug aus Oelsnitz. Damit muss Dehnhardt das Gremium verlassen. Der Schritt falle ihr nicht...
