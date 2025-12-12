Oelsnitz: AfD-Stadträtin legt ihr Mandat nieder

Oberes Vogtland
Bianca Dehnhardt scheidet aus dem Gremium aus, gibt so auch ihre Funktion als zweite stellvertretende Oberbürgermeisterin ab. Was der Grund dafür ist.
Die Oelsnitzer AfD-Stadträtin Bianca Dehnhardt legt ihr Mandat und ihre Funktion als zweite Vize-Oberbürgermeisterin nieder. Das teilte sie „Freie Presse“ mit. Grund für das Ausscheiden ist nach Angaben der früheren AfD-Fraktionsvorsitzenden ihr Wegzug aus Oelsnitz. Damit muss Dehnhardt das Gremium verlassen. Der Schritt falle ihr nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.