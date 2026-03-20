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Die Zwillingstürme der Jakobikirche prägen das Stadtbild von Oelsnitz.
Die Zwillingstürme der Jakobikirche prägen das Stadtbild von Oelsnitz. Foto: Ellen Liebner
Die Zwillingstürme der Jakobikirche prägen das Stadtbild von Oelsnitz.
Die Zwillingstürme der Jakobikirche prägen das Stadtbild von Oelsnitz. Foto: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Oelsnitz bietet am Samstag Kirchturm-Besteigung an
Redakteur
Von Ronny Hager
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Drei Stunden lang kann die Aussicht von den höchsten Kirchtürmen des Vogtlandes entdeckt werden. Die Jakobikirche ist geöffnet, Orgelmusik erklingt.

Wie sieht Oelsnitz von oben aus - und wie die sanierungsbedürftigen Zwillings-Kirchtürme der Stadtkirche St. Jakobi aus der Nähe? Wer darauf neugierig ist, sollte sich Samstag, den 21. März, vormerken. Dann ist von 11 bis 14 Uhr eine Kirchturm-Besteigung möglich. Dazu ist die Kirche geöffnet, und es erklingt Orgelmusik auf der größten...
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