Oelsnitz bietet am Samstag Kirchturm-Besteigung an

Drei Stunden lang kann die Aussicht von den höchsten Kirchtürmen des Vogtlandes entdeckt werden. Die Jakobikirche ist geöffnet, Orgelmusik erklingt.

Wie sieht Oelsnitz von oben aus - und wie die sanierungsbedürftigen Zwillings-Kirchtürme der Stadtkirche St. Jakobi aus der Nähe? Wer darauf neugierig ist, sollte sich Samstag, den 21. März, vormerken. Dann ist von 11 bis 14 Uhr eine Kirchturm-Besteigung möglich. Dazu ist die Kirche geöffnet, und es erklingt Orgelmusik auf der größten...