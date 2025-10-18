Oelsnitz: Neuer Gedenkstein für Tourismus-Pionier

Max Leppig hat vor mehr als 100 Jahren die Grundlagen für die Wege-Erschließung des Stadtwaldes Röhrholz gelegt. Am Sonntagnachmittag wird an ihn erinnert. Dort, wo auch der Ursprungsgedenkstein war.

Wer heute durch den Oelsnitzer Stadtwald Röhrholz streift, läuft über Wege, die auf einen vor fast 100 Jahren gestorbenen Tourismus-Pionier zurückgehen. Dieser erhält nun einen Erinnerungsort. Für Max Leppig (1863 bis 1926) wird am Sonntag, 15 Uhr, ein neuer Gedenkstein feierlich enthüllt. An historischer Stelle, wo schon einmal seit 1927...