Im Rathaus Oelsnitz wird auch 2026 keine Verwaltungskostenumlage erhoben.
Oberes Vogtland
Oelsnitz stellt klar: Landgemeinden müssen auch 2026 nicht zahlen
Redakteur
Von Ronny Hager
Im Herbst hatte es Irritationen um die Verwaltungskostenumlage für die Landgemeinden Triebel, Eichigt und Bösenbrunn gegeben. Klartext gab es aus der Kämmerei in den Beratungen für die Haushalte 2026.

Es geht um einen großen Batzen Geld: Erledigen Gemeinden im Vogtland ihre Verwaltung nicht selbst, sondern lassen dies die Städte machen, müssen sie zahlen - und nicht zu wenig. So hat die jährliche Summe für die Gemeinde Mühlental nach Schöneck inzwischen die Viertelmillion Euro überschritten. Anders in der Verwaltungsgemeinschaft...
