Oelsnitz will Landesmusikort 2026 werden

Oberes Vogtland
Die Stadt bewirbt sich für den Titel beim Bundesmusikverband Chor und Orchester.
Die Stadt Oelsnitz bewirbt sich um den Titel „Landesmusikort 2026“. Darüber hat Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) informiert. Derzeit werde das entsprechende Material unter der Federführung der Stadtkapelle Oelsnitz, dem Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“ Plauen mit der Außenstelle Musikschule Oelsnitz, der Oelsnitzer Kultur GmbH...
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