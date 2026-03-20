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Ein Klangkörper von mehreren in Oelsnitz: Die Stadtkapelle gab anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums ein Konzert beim Sperkenfest 2025.
Ein Klangkörper von mehreren in Oelsnitz: Die Stadtkapelle gab anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums ein Konzert beim Sperkenfest 2025. Foto: Christian Schubert
Ein Klangkörper von mehreren in Oelsnitz: Die Stadtkapelle gab anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums ein Konzert beim Sperkenfest 2025.
Ein Klangkörper von mehreren in Oelsnitz: Die Stadtkapelle gab anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums ein Konzert beim Sperkenfest 2025. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Oelsnitz will Landesmusikort 2026 werden
Redakteur
Von Tino Beyer
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Die Stadt bewirbt sich für den Titel beim Bundesmusikverband Chor und Orchester.

Die Stadt Oelsnitz bewirbt sich um den Titel „Landesmusikort 2026“. Darüber hat Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) informiert. Derzeit werde das entsprechende Material unter der Federführung der Stadtkapelle Oelsnitz, dem Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“ Plauen mit der Außenstelle Musikschule Oelsnitz, der Oelsnitzer Kultur GmbH...
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