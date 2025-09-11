Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tag der offenen Tür ist am Samstag im Oelsnitzer Rathaus.
Tag der offenen Tür ist am Samstag im Oelsnitzer Rathaus.
Oberes Vogtland
Oelsnitz zeigt sein neues Blitzerauto
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Stadtverwaltung Oelsnitz lädt Einwohner zum Tag der offenen Tür ein. Dabei stehen die Amtsräume und Bediensteten im Fokus, ebenso das Blitzerauto.

Wer im Straßenverkehr zu schnell unterwegs ist, sieht das Blitzerauto mitunter zu spät. Nämlich erst dann, wenn er geblitzt wurde. Ganz ohne den üblicherweise mit einem solchen Fahrzeug verbundenen Ärger können sich Interessierte am Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr das Blitzerauto der Stadt Oelsnitz anschauen.
