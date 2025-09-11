Oelsnitz zeigt sein neues Blitzerauto

Oberes Vogtland
Die Stadtverwaltung Oelsnitz lädt Einwohner zum Tag der offenen Tür ein. Dabei stehen die Amtsräume und Bediensteten im Fokus, ebenso das Blitzerauto.
Wer im Straßenverkehr zu schnell unterwegs ist, sieht das Blitzerauto mitunter zu spät. Nämlich erst dann, wenn er geblitzt wurde. Ganz ohne den üblicherweise mit einem solchen Fahrzeug verbundenen Ärger können sich Interessierte am Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr das Blitzerauto der Stadt Oelsnitz anschauen.
