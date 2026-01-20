Oelsnitz: Zwei Bewerber wollen OB werden

Bei der Wahl am 22. März tritt Amtsinhaber Mario Horn (CDU) gegen Einzelkandidatin Silke Jahn an. Das steht seit der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstag fest.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Oelsnitz am 22. März stellen sich zwei Kandidaten zur Wahl. Amtsinhaber Mario Horn (CDU), der nach 14 Jahren im Amt eine dritte Wahlperiode an der Stadtspitze anstrebt, wird von Einzelkandidatin Silke Jahn herausgefordert. Jahn wird von der „Freien Oelsnitzer Bürgerschaft" (FOB) unterstützt.