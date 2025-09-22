Oelsnitzer OB-Wahl: CDU nominiert Mario Horn

Der Stadtverband schickt den Amtsinhaber ins Rennen um eine weitere Amtszeit.

Der Oelsnitzer CDU-Stadtverband hat Amtsinhaber Mario Horn als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 22. März 2026 nominiert. Darüber informiert Stadtverbandsvorsitzende Jana Carabello. Die Entscheidung fiel auf einer Mitgliederversammlung vorige Woche. Über Einzelheiten wurde nicht informiert. „Wir setzen auf Kontinuität,...