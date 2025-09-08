Oelsnitzer sammeln zehn Säcke voller Müll - doch es gibt eine gute Nachricht

Die „Müllschluckerwanderung“ des Heimatfördervereins am Sonntag war ein Erfolg.

Erfolgreiche „Müllschluckerwanderung“ des Oelsnitzer Heimatfördervereins am Sonntag: Vereinsmitglieder und Bürger trafen sich auf dem Markt, um zur Sauberkeit der Stadt beizutragen. Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und sammelten an verschiedenen Routen Müll im Stadtgebiet. Insgesamt wurden 20 Kilometer zurückgelegt und zehn...