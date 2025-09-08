Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zehn Säcke voller Müll kamen bei der Müllwanderung des Vereins zusammen.
Zehn Säcke voller Müll kamen bei der Müllwanderung des Vereins zusammen. Bild: Björn Fläschendräger
Oberes Vogtland
Oelsnitzer sammeln zehn Säcke voller Müll - doch es gibt eine gute Nachricht
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Müllschluckerwanderung“ des Heimatfördervereins am Sonntag war ein Erfolg.

Erfolgreiche „Müllschluckerwanderung“ des Oelsnitzer Heimatfördervereins am Sonntag: Vereinsmitglieder und Bürger trafen sich auf dem Markt, um zur Sauberkeit der Stadt beizutragen. Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und sammelten an verschiedenen Routen Müll im Stadtgebiet. Insgesamt wurden 20 Kilometer zurückgelegt und zehn...
