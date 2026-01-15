MENÜ
Die Bewerbung von Silke Jahn für die Oelsnitzer OB-Wahl wird von der FOB unterstützt. Bild: Chris Gonz/privat
Die Bewerbung von Silke Jahn für die Oelsnitzer OB-Wahl wird von der FOB unterstützt. Bild: Chris Gonz/privat
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Wählervereinigung FOB unterstützt OB-Kandidatur von Silke Jahn
Redakteur
Von Tino Beyer
Die Freie Oelsnitzer Bürgerschaft schickt keinen eigenen Kandidaten zur OB-Wahl am 22. März ins Rennen. Wie die Partner zueinander gefunden haben.

Die Freie Oelsnitzer Bürgerschaft (FOB) wird für die Oberbürgermeisterwahl am 22. März keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, sondern die parteilose Bewerberin Silke Jahn unterstützen. Darüber haben FOB-Vorstandsmitglied Torsten Pinkes und Silke Jahn informiert. Am Freitag endet die Frist für Bewerber, am Dienstag tagt der...
