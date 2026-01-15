Oelsnitzer Wählervereinigung FOB unterstützt OB-Kandidatur von Silke Jahn

Oberes Vogtland
Die Freie Oelsnitzer Bürgerschaft schickt keinen eigenen Kandidaten zur OB-Wahl am 22. März ins Rennen. Wie die Partner zueinander gefunden haben.
Die Freie Oelsnitzer Bürgerschaft (FOB) wird für die Oberbürgermeisterwahl am 22. März keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, sondern die parteilose Bewerberin Silke Jahn unterstützen. Darüber haben FOB-Vorstandsmitglied Torsten Pinkes und Silke Jahn informiert. Am Freitag endet die Frist für Bewerber, am Dienstag tagt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.