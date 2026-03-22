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Ein Paukenschlag: Silke Jahn wurde am Sonntag mit 51,5 Prozent der Stimmen zur neuen Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt.
Ein Paukenschlag: Silke Jahn wurde am Sonntag mit 51,5 Prozent der Stimmen zur neuen Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt. Foto: Christian Schubert
Ein Paukenschlag: Silke Jahn wurde am Sonntag mit 51,5 Prozent der Stimmen zur neuen Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt.
Ein Paukenschlag: Silke Jahn wurde am Sonntag mit 51,5 Prozent der Stimmen zur neuen Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Oberbürgermeister-Wahl im Vogtland: Silke Jahn ist neues Stadtoberhaupt von Oelsnitz
Redakteur
Von Ronny Hager
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Die parteilose Kandidatin hat zur Wahl eine Überraschung geschafft: Mit 51,5 Prozent setzte sie sich gegen Mario Horn (CDU) durch. Der Amtsinhaber muss den Chefsessel im Rathaus nach 14 Jahren räumen.

Die Oberbürgermeisterwahl in Oelsnitz im Vogtland ist mit einer Überraschung zu Ende gegangen. Was im Vorfeld nur die wenigsten erwartet hatten, ist eingetreten: Die parteilose Einzelkandidatin Silke Jahn ist von den Wählerinnen und Wählern zum neuen Stadtoberhaupt gewählt worden. Die 46-jährige Diplom-Rechtspflegerin setzte sich mit 51,5...
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Erschienen am: 22.03.2026 | 18:49 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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