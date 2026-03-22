Oberbürgermeister-Wahl im Vogtland: Silke Jahn ist neues Stadtoberhaupt von Oelsnitz

Die parteilose Kandidatin hat zur Wahl eine Überraschung geschafft: Mit 51,5 Prozent setzte sie sich gegen Mario Horn (CDU) durch. Der Amtsinhaber muss den Chefsessel im Rathaus nach 14 Jahren räumen.

Die Oberbürgermeisterwahl in Oelsnitz im Vogtland ist mit einer Überraschung zu Ende gegangen. Was im Vorfeld nur die wenigsten erwartet hatten, ist eingetreten: Die parteilose Einzelkandidatin Silke Jahn ist von den Wählerinnen und Wählern zum neuen Stadtoberhaupt gewählt worden. Die 46-jährige Diplom-Rechtspflegerin setzte sich mit 51,5... Die Oberbürgermeisterwahl in Oelsnitz im Vogtland ist mit einer Überraschung zu Ende gegangen. Was im Vorfeld nur die wenigsten erwartet hatten, ist eingetreten: Die parteilose Einzelkandidatin Silke Jahn ist von den Wählerinnen und Wählern zum neuen Stadtoberhaupt gewählt worden. Die 46-jährige Diplom-Rechtspflegerin setzte sich mit 51,5...