Oldtimer-Vorfahrt Sonntag und Montag im Vogtland

Am Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen sind am Sonntagvormittag NSU Ro 80 zu besichtigen, tags darauf Shelby Cobras.

Ein Leckerbissen für Oldtimer-Fans: In Markneukirchen gibt es am Sonntag und Montag herausgeputzte Auto-Veteranen am Musikinstrumenten-Museum zu sehen. Am Sonntag besuchen die Stammtische Franken und Sachsen des Ro-80-Clubs von 10 bis 11.30 Uhr das Museum an der Straße Bienengarten. Vor dem Museum und im Innenhof können die von 1967 bis 1977...