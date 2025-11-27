Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckhard Sommer
Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Open-Air-Bühne im Vogtland jetzt farbenfroh verhüllt
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bühnentreff Gunzen hat einen Vorhang bekommen. Darauf sind legendenhafte Motive aus der Ortsgeschichte zu sehen.

Gunzen kann sich über einen wunderbaren Farbtupfer freuen, der bei dem gegenwärtig tristen Wetter erst recht ins Auge fällt. Der im vergangenen Jahr zur Kirmes einweihte Bühnentreff hat einen Vorhang bekommen – eine Verhüllung en miniature im Stile von Christo. Initiiert und realisiert wurde das Projekt vom Verein Gunzen 1409. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
17.11.2025
3 min.
Vermeintliches Flugobjekt im Vogtland: „Wir waren wie erstarrt“
47 Kameraden der Feuerwehren Markneukirchen, Schöneck und Marieney waren am Sonntagabend im Einsatz.
Ein Mann aus Gunzen hat nach der Sichtung am Sonntagnachmittag die Polizei gerufen. Dabei wollte er eigentlich nur einen Dampfzug fotografieren.
Daniela Hommel-Kreißl
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
14.11.2025
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland: Hier gibt‘s einen langen Fotostopp
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
15:31 Uhr
2 min.
Acht Personen aus Lawine gerettet - darunter fünf Deutsche
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild)
In einem beliebten Skigebiet reißt eine Lawine Wintersportler mit. Wie die Rettung von acht Menschen ablief – und warum auch deutsche Soldaten dabei mithalfen.
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
Mehr Artikel