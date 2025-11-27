Open-Air-Bühne im Vogtland jetzt farbenfroh verhüllt

Der Bühnentreff Gunzen hat einen Vorhang bekommen. Darauf sind legendenhafte Motive aus der Ortsgeschichte zu sehen.

Gunzen kann sich über einen wunderbaren Farbtupfer freuen, der bei dem gegenwärtig tristen Wetter erst recht ins Auge fällt. Der im vergangenen Jahr zur Kirmes einweihte Bühnentreff hat einen Vorhang bekommen – eine Verhüllung en miniature im Stile von Christo. Initiiert und realisiert wurde das Projekt vom Verein Gunzen 1409. Die...