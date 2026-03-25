Osterpfad Vogtland: Das erwartet Besucher in Bad Elster

Die Ostertage sind in Sichtweite - und Bad Elster bietet sich für einen Ausflug an. Das Staatsbad ist Station auf dem Osterpfad Vogtland. Welche Aktionen und Veranstaltungen locken.

Bad Elster ist auch dieses Jahr Station auf dem Osterpfad - die einzige im sächsischen Vogtland. Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Osterpfades Vogtland am Samstag wird im Kurort jedoch nur die Osterkrone auf dem Goethebrunnen fertig sein. Die beliebten Ostersträuße werden in der Marienquelle ausschließlich zwischen Karfreitag und... Bad Elster ist auch dieses Jahr Station auf dem Osterpfad - die einzige im sächsischen Vogtland. Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Osterpfades Vogtland am Samstag wird im Kurort jedoch nur die Osterkrone auf dem Goethebrunnen fertig sein. Die beliebten Ostersträuße werden in der Marienquelle ausschließlich zwischen Karfreitag und...