Osterpfad Vogtland: Das erwartet Besucher in Bad Elster

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Madeleine Bang schmückt den Osterbrunnen in den Königlichen Anlagen von Bad Elster.
Madeleine Bang schmückt den Osterbrunnen in den Königlichen Anlagen von Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Heike Geipel (links) und Nicole Schneider vom Elsteraner Fosnetclub zeigen den Osterstrauß der Kürbismädels aus Adorf. Sie rufen zur Teilnahme am Osterstrauß-Wettbewerb in der Marienquelle Bad Elster auf.
Heike Geipel (links) und Nicole Schneider vom Elsteraner Fosnetclub zeigen den Osterstrauß der Kürbismädels aus Adorf. Sie rufen zur Teilnahme am Osterstrauß-Wettbewerb in der Marienquelle Bad Elster auf. Foto: Christian Schubert
Die Vogtlandbahn wird zum bunt beklebten Osterzug. Sie bringt Interessenten zu den Stationen des Osterpfades - nach Cheb und Bad Elster, aber auch nach Berga und Wünschendorf.
Die Vogtlandbahn wird zum bunt beklebten Osterzug. Sie bringt Interessenten zu den Stationen des Osterpfades - nach Cheb und Bad Elster, aber auch nach Berga und Wünschendorf. Foto: Die Länderbahnen
Madeleine Bang schmückt den Osterbrunnen in den Königlichen Anlagen von Bad Elster.
Madeleine Bang schmückt den Osterbrunnen in den Königlichen Anlagen von Bad Elster. Foto: Christian Schubert
Heike Geipel (links) und Nicole Schneider vom Elsteraner Fosnetclub zeigen den Osterstrauß der Kürbismädels aus Adorf. Sie rufen zur Teilnahme am Osterstrauß-Wettbewerb in der Marienquelle Bad Elster auf.
Heike Geipel (links) und Nicole Schneider vom Elsteraner Fosnetclub zeigen den Osterstrauß der Kürbismädels aus Adorf. Sie rufen zur Teilnahme am Osterstrauß-Wettbewerb in der Marienquelle Bad Elster auf. Foto: Christian Schubert
Die Vogtlandbahn wird zum bunt beklebten Osterzug. Sie bringt Interessenten zu den Stationen des Osterpfades - nach Cheb und Bad Elster, aber auch nach Berga und Wünschendorf.
Die Vogtlandbahn wird zum bunt beklebten Osterzug. Sie bringt Interessenten zu den Stationen des Osterpfades - nach Cheb und Bad Elster, aber auch nach Berga und Wünschendorf. Foto: Die Länderbahnen
Oberes Vogtland
Osterpfad Vogtland: Das erwartet Besucher in Bad Elster
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Die Ostertage sind in Sichtweite - und Bad Elster bietet sich für einen Ausflug an. Das Staatsbad ist Station auf dem Osterpfad Vogtland. Welche Aktionen und Veranstaltungen locken.

Bad Elster ist auch dieses Jahr Station auf dem Osterpfad - die einzige im sächsischen Vogtland. Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Osterpfades Vogtland am Samstag wird im Kurort jedoch nur die Osterkrone auf dem Goethebrunnen fertig sein. Die beliebten Ostersträuße werden in der Marienquelle ausschließlich zwischen Karfreitag und...
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