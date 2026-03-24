Der Osterpfad im Vogtland: Ein Paradies für Entdecker

Wenn im Vogtland Kunst auf Eierschalen gezeigt wird, naht das Osterfest. Ab dem Wochenende lohnt es sich wieder, die Stationen am Osterpfad Vogtland zu besuchen. Was ebenfalls Besucher anlockt.

Im Vogtland wird es in diesen Tagen wieder bunt. In vielen Orten sind bereits die Dorfbrunnen und -zentren mit Osterkronen geschmückt - in Kleingera und Coschütz zum Beispiel. Tausende von Ostereiern wurden bemalt und aufgehängt. Ab dem Wochenende lohnt sich auch wieder der Tagesausflug ins nahe Ostthüringen, wo sich die meisten der offiziell...