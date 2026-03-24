Der Osterpfad im Vogtland: Ein Paradies für Entdecker

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Ingrid Wiese ist die Initiatorin des Osterpfades. Sie hat Tausende Eier gestaltet oder bemalt. Viele davon sind im Klubhaus Berga zu sehen.
Ingrid Wiese ist die Initiatorin des Osterpfades. Sie hat Tausende Eier gestaltet oder bemalt. Viele davon sind im Klubhaus Berga zu sehen. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
In Ostthüringen sind die Dörfer besonders üppig geschmückt an Ostern. Auch wenn sie keine offizielle Station am Osterpfad sind. So ist der Park Langenwetzendorf eine Augenweide.
In Ostthüringen sind die Dörfer besonders üppig geschmückt an Ostern. Auch wenn sie keine offizielle Station am Osterpfad sind. So ist der Park Langenwetzendorf eine Augenweide. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Berga ist die Ostereierhochburg des Vogtlands. Hier gibt es mehrere Osterstationen am Osterpfad - besonders sehenswert ist die Osterkrone am Rathaus.
Berga ist die Ostereierhochburg des Vogtlands. Hier gibt es mehrere Osterstationen am Osterpfad - besonders sehenswert ist die Osterkrone am Rathaus. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Die Hasen sind los! Hunderte Heuhasen erzählen in Gruppen Geschichten aus dem Leben der Dorfbewohner entlang der Gemeindestraße in Waltersdorf.
Die Hasen sind los! Hunderte Heuhasen erzählen in Gruppen Geschichten aus dem Leben der Dorfbewohner entlang der Gemeindestraße in Waltersdorf. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Ingrid Wiese ist die Initiatorin des Osterpfades. Sie hat Tausende Eier gestaltet oder bemalt. Viele davon sind im Klubhaus Berga zu sehen.
Ingrid Wiese ist die Initiatorin des Osterpfades. Sie hat Tausende Eier gestaltet oder bemalt. Viele davon sind im Klubhaus Berga zu sehen. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
In Ostthüringen sind die Dörfer besonders üppig geschmückt an Ostern. Auch wenn sie keine offizielle Station am Osterpfad sind. So ist der Park Langenwetzendorf eine Augenweide.
In Ostthüringen sind die Dörfer besonders üppig geschmückt an Ostern. Auch wenn sie keine offizielle Station am Osterpfad sind. So ist der Park Langenwetzendorf eine Augenweide. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Berga ist die Ostereierhochburg des Vogtlands. Hier gibt es mehrere Osterstationen am Osterpfad - besonders sehenswert ist die Osterkrone am Rathaus.
Berga ist die Ostereierhochburg des Vogtlands. Hier gibt es mehrere Osterstationen am Osterpfad - besonders sehenswert ist die Osterkrone am Rathaus. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Die Hasen sind los! Hunderte Heuhasen erzählen in Gruppen Geschichten aus dem Leben der Dorfbewohner entlang der Gemeindestraße in Waltersdorf.
Die Hasen sind los! Hunderte Heuhasen erzählen in Gruppen Geschichten aus dem Leben der Dorfbewohner entlang der Gemeindestraße in Waltersdorf. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Reichenbach
Der Osterpfad im Vogtland: Ein Paradies für Entdecker
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Wenn im Vogtland Kunst auf Eierschalen gezeigt wird, naht das Osterfest. Ab dem Wochenende lohnt es sich wieder, die Stationen am Osterpfad Vogtland zu besuchen. Was ebenfalls Besucher anlockt.

Im Vogtland wird es in diesen Tagen wieder bunt. In vielen Orten sind bereits die Dorfbrunnen und -zentren mit Osterkronen geschmückt - in Kleingera und Coschütz zum Beispiel. Tausende von Ostereiern wurden bemalt und aufgehängt. Ab dem Wochenende lohnt sich auch wieder der Tagesausflug ins nahe Ostthüringen, wo sich die meisten der offiziell...
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