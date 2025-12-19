Oberes Vogtland
Auf einer wichtigen Straße in Bad Elster gilt auf längerer Strecke Tempo 30. Informiert hatte die Stadtverwaltung dazu nicht. Aber kaum stand das Schild, wurden viele geblitzt. Nun lenkt die Stadt ein.
Die Stadt Bad Elster wird Temposünder nicht zur Kasse bitten, die direkt nach der Einführung eines erweiterten Tempo-30-Bereichs auf der Ascher Straße geblitzt wurden. „Es wird keinen Vollzug geben“, betonte Hauptamtsleiter Uwe Pinkert in öffentlicher Stadtratssitzung.
