Partnerschaft über Grenzen: Preis geht ins Vogtland

Die Ortspartnerschaft von Schönbach/Luby mit Erlbach/Markneukirchen erhält den Euregio-Egrensis-Preis. Warum die Auszeichnung vergeben wurde.

Große Freude in Erlbach: Die langjährige Freundschaft und Partnerschaft mit dem benachbarten Grenzstädtchen Schönbach/Luby ist mit dem Euregio Egrensis Preis ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde am Wochenende auf Burg Elbogen/Loket an die Protagonisten des engen Miteinanders übergeben. Dazu gehörten die früheren Bürgermeister Klaus...