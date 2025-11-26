Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vladimir Vorm (links) und André Worbs (Mitte) mit dem Preis und Laudator Thomas Hennig.
Vladimir Vorm (links) und André Worbs (Mitte) mit dem Preis und Laudator Thomas Hennig. Bild: Vladimir Glázr
Oberes Vogtland
Partnerschaft über Grenzen: Preis geht ins Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ortspartnerschaft von Schönbach/Luby mit Erlbach/Markneukirchen erhält den Euregio-Egrensis-Preis. Warum die Auszeichnung vergeben wurde.

Große Freude in Erlbach: Die langjährige Freundschaft und Partnerschaft mit dem benachbarten Grenzstädtchen Schönbach/Luby ist mit dem Euregio Egrensis Preis ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde am Wochenende auf Burg Elbogen/Loket an die Protagonisten des engen Miteinanders übergeben. Dazu gehörten die früheren Bürgermeister Klaus...
