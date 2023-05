Peinliche Panne: Millionenauftrag für Schulreinigung vorerst geplatzt

Ein ganzes Bündel von Aufträgen für Reinigungsarbeiten in sieben kreiseigenen Schuleinrichtungen sollte am 24. Mai beschlossen werden, doch die Vergabe ist vorerst geplatzt. Es geht dabei um die Ausschreibung der Unterhalts- und Grundreinigung für einen vierjährigen Zeitraum, der am 19. August 2023 beginnt. Die Vergabesumme umfasst...