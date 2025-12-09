Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unter anderem auch mit diesem Foto der Göltzschtalbrücke warb der Freistaat Sachsen in diesem Jahr in einer Ausstellung in Paris für seine touristischen Ziele.
Der mit Helium gefüllte Fesselballon konnte bis zu 30 Personen an Bord nehmen und stieg dann auf eine Höhe von 150 Metern.
Auch beim jüngsten Arbeitseinsatz im Oktober spuckten etliche Helfer in die Hände und packten im Umfeld der Brücke an.
Reichenbach
Tourismus-Turbo für die Göltzschtalbrücke im Vogtland? - „Machen Sie es einfach!“
Von Ulrich Riedel
Einen Grundsatzbeschluss haben Kreisräte des Vogtlandkreises jetzt in Sachen Göltzschtalbrücke gefasst. Aus Reihen Plauener Vertreter kam Kritik, doch zugleich auch der Appell, das „Juwel mit Strahlkraft“ endlich in den Fokus zu rücken.

Die Debatte war scharf, das Votum der vogtländischen Kreisräte am Ende aber mit 54:6 Stimmen mehr als deutlich: Der Vogtlandkreis will beim nächsten Versuch einer touristischen Aufwertung der Göltzschtalbrücke mitmischen. Laut dem Beschluss des Kreistages vom 4. Dezember soll das Landratsamt zunächst rechtlich prüfen, ob der Kreis dem...
