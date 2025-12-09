Tourismus-Turbo für die Göltzschtalbrücke im Vogtland? - „Machen Sie es einfach!“

Einen Grundsatzbeschluss haben Kreisräte des Vogtlandkreises jetzt in Sachen Göltzschtalbrücke gefasst. Aus Reihen Plauener Vertreter kam Kritik, doch zugleich auch der Appell, das „Juwel mit Strahlkraft“ endlich in den Fokus zu rücken.

Die Debatte war scharf, das Votum der vogtländischen Kreisräte am Ende aber mit 54:6 Stimmen mehr als deutlich: Der Vogtlandkreis will beim nächsten Versuch einer touristischen Aufwertung der Göltzschtalbrücke mitmischen. Laut dem Beschluss des Kreistages vom 4. Dezember soll das Landratsamt zunächst rechtlich prüfen, ob der Kreis dem... Die Debatte war scharf, das Votum der vogtländischen Kreisräte am Ende aber mit 54:6 Stimmen mehr als deutlich: Der Vogtlandkreis will beim nächsten Versuch einer touristischen Aufwertung der Göltzschtalbrücke mitmischen. Laut dem Beschluss des Kreistages vom 4. Dezember soll das Landratsamt zunächst rechtlich prüfen, ob der Kreis dem...