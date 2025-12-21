Personalmangel in der Kirche: Ein Viertel der Pfarrstellen im Vogtland ist unbesetzt

Weihnachten verbinden viele Menschen im Vogtland mit dem Besuch eines Gottesdienstes. Angesichts offener Pfarrstellen stellt die Organisation kirchlichen Lebens aber eine zunehmende Herausforderung dar. Weshalb die Superintendentin trotzdem nicht jammern will.

Weihnachten gehen viele Vogtländer traditionell in die Kirche. Und dabei dürfte manchem auffallen, dass der Personalmangel bei Pfarrerinnen und Pfarrern dort ein großes Thema ist. Weil der vertraute Geistliche nicht mehr da ist und niemand nachrückte. Oder weil die Kirchgemeinde erneut Weihnachten ohne einen eigenen Pfarrer feiern muss. Zehn...