  • Pfarrer zieht ins Vogtland: Warum er trotz freier Stellen nicht im Landkreis arbeiten kann

Pfarrer Gero Erber und Heidrun Killinger-Schlecht, Superintendentin des Kirchenkreises Schleiz. Bild: Simone Zeh
Pfarrer Gero Erber und Heidrun Killinger-Schlecht, Superintendentin des Kirchenkreises Schleiz. Bild: Simone Zeh
Plauen
Pfarrer zieht ins Vogtland: Warum er trotz freier Stellen nicht im Landkreis arbeiten kann
Von Simone Zeh
Pfarrer Gero Erber ist aus Thüringen in den Vogtlandkreis gezogen. Theoretisch könnte er eine der vielen freien Pfarrstellen in der Region übernehmen – doch eine bestimmte Regel hindert ihn daran.

Es könnte so einfach sein. Mit Gero Erber ist ein neuer Pfarrer ins Vogtland gezogen. Rund ein Viertel der Pfarrstellen in der Region sind laut Superintendentin Ulrike Weyer unbesetzt – ein Glücksfall für Erber und den Kirchenbezirk? Mitnichten, denn die Realität ist eine andere.
Mehr Artikel