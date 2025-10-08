Photovoltaik-Anlage für Eichigter Turnhallen-Dach

Nach dem Schulgebäude wird auch das Dach der benachbarten Halle dafür genutzt. Was die Gründe für diesen Schritt sind.

Die Gemeinde Eichigt setzt verstärkt auf Photovoltaik für Dächer öffentlicher Gebäude im Ortskern. Nach der geförderten und bereits beschlossenen Anlage für das Dach der Grundschule soll auch die benachbarte Turnhalle damit ausgestattet werden. Der Gemeinderat vergab den Auftrag mehrheitlich bei einer Gegenstimme an die Firma Elektrotechnik... Die Gemeinde Eichigt setzt verstärkt auf Photovoltaik für Dächer öffentlicher Gebäude im Ortskern. Nach der geförderten und bereits beschlossenen Anlage für das Dach der Grundschule soll auch die benachbarte Turnhalle damit ausgestattet werden. Der Gemeinderat vergab den Auftrag mehrheitlich bei einer Gegenstimme an die Firma Elektrotechnik...