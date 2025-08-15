Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pietro Lombardi gastiert mit seiner Band am Samstag, 23. August, in Bad Elster.
Pietro Lombardi gastiert mit seiner Band am Samstag, 23. August, in Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Pietro Lombardi singt in Bad Elster: „Freie Presse“ verlost Freikarten
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordene Sänger und seine Band kommen am 23. August zum Sommer Open Air ins Naturtheater.

Sommer, Sonne, Spaß: Dafür steht Pietro Lombardi. Der Sänger wurde 2011 als Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“/Staffel 8 bekannt und schaffte 2017/18 mit „Senorita“ sowie „Phänomenal“ den Durchbruch in den Charts. Am Samstag, 23. August, kommt der 33-Jährige mit seiner Band auf der Sommer-Arenen-Tour ab 20 Uhr ins...
