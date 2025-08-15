Pietro Lombardi singt in Bad Elster: „Freie Presse“ verlost Freikarten

Der durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordene Sänger und seine Band kommen am 23. August zum Sommer Open Air ins Naturtheater.

Sommer, Sonne, Spaß: Dafür steht Pietro Lombardi. Der Sänger wurde 2011 als Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“/Staffel 8 bekannt und schaffte 2017/18 mit „Senorita“ sowie „Phänomenal“ den Durchbruch in den Charts. Am Samstag, 23. August, kommt der 33-Jährige mit seiner Band auf der Sommer-Arenen-Tour ab 20 Uhr ins...