Pilzfieber im Vogtland: Hier zeigen Pilzberater ihre Schätze

Pilze werden im Vogtland und im Erzgebirge nicht nur für die Pfanne gesammelt, sondern auch für Ausstellungen. Die haben jetzt Saison. Fünf Termine, die kein Pilzfan verpassen sollte.

Jochen Michael aus Rothenkirchen ist einer von 13 Pilzberatern der Vogtländischen Arbeitsgemeinschaft Mykologie. Sie sind in diesen Tagen gefragt, denn in den vogtländischen Wäldern schießen nach den zurückliegenden regenreichen Wochen die Pilze aus dem Boden. Jochen Michael aus Rothenkirchen ist einer von 13 Pilzberatern der Vogtländischen Arbeitsgemeinschaft Mykologie. Sie sind in diesen Tagen gefragt, denn in den vogtländischen Wäldern schießen nach den zurückliegenden regenreichen Wochen die Pilze aus dem Boden.