Pkw und Motorrad krachen im Oberen Vogtland zusammen

Oberes Vogtland
Einen Biker nicht beachtet hat ein Ford-Fahrer im Eichigter Ortsteil Tiefenbrunn.
Von einem Verkehrsunfall in Eichigt berichtet die Polizei Donnerstagvormittag. Demnach hat es am Mittwoch, 6. August, in der Grenzgemeinde gekracht. Ein 73-Jähriger sei mit einem Ford von der Staatsstraße 309 aus Richtung Tiefenbrunn gekommen. An der Kreuzung Roßbacher Straße habe er nach links abbiegen wollen. Er hätte jedoch einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.