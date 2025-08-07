Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Unfall musste die Polizei am Mittwoch nach Tiefenbrunn anrücken.
Zu einem Unfall musste die Polizei am Mittwoch nach Tiefenbrunn anrücken.
Oberes Vogtland
Pkw und Motorrad krachen im Oberen Vogtland zusammen
Redakteur
Von Sabine Schott
Einen Biker nicht beachtet hat ein Ford-Fahrer im Eichigter Ortsteil Tiefenbrunn.

Von einem Verkehrsunfall in Eichigt berichtet die Polizei Donnerstagvormittag. Demnach hat es am Mittwoch, 6. August, in der Grenzgemeinde gekracht. Ein 73-Jähriger sei mit einem Ford von der Staatsstraße 309 aus Richtung Tiefenbrunn gekommen. An der Kreuzung Roßbacher Straße habe er nach links abbiegen wollen. Er hätte jedoch einem...
