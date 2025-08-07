Pkw und Motorrad krachen im Oberen Vogtland zusammen

Einen Biker nicht beachtet hat ein Ford-Fahrer im Eichigter Ortsteil Tiefenbrunn.

Von einem Verkehrsunfall in Eichigt berichtet die Polizei Donnerstagvormittag. Demnach hat es am Mittwoch, 6. August, in der Grenzgemeinde gekracht. Ein 73-Jähriger sei mit einem Ford von der Staatsstraße 309 aus Richtung Tiefenbrunn gekommen. An der Kreuzung Roßbacher Straße habe er nach links abbiegen wollen. Er hätte jedoch einem...