Planschwitz: Irregeleitete Brummis ramponieren Straße

Dass es die Talsperrenstraße sowohl in Oelsnitz und im Dorf gibt, sorgt oft für Verwirrung. Zum Dorfrundgang ging es auch um Ärger mit Oberflächenwasser, den Erhalt des Feuerwehrhauses und mehr Licht.

Die Planschwitzer sind gastfreundlich in ihrem schmucken Ort - doch oft kommt Besuch, der hier nicht hinwill. Lieferanten, Laster bis zum 40-Tonner, die sich selbst in enge Nebenstraßen zwängen. In der irrigen Annahme, hier sei die Talsperrenstraße in Oelsnitz. Nein, hier ist die Talsperrenstraße in Planschwitz, zu der viele kleine Abzweige...