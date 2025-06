Polizeieinsatz im Vogtland: Mann attackiert Beamte mit Pfefferspray und heißem Wasser

Mehrere Polizisten sind im Oberen Vogtland leicht verletzt worden. Auslöser war ein Einsatz wegen einer Lärmbelästigungsanzeige. Was bisher bekannt ist.

Mehrere Polizeibeamte sind am Donnerstag bei einem Einsatz im Oberen Vogtland leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, war der Auslöser eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung in einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße in Schöneck. Weil der betroffene Wohnungsinhaber schon polizeibekannt war, wurde Verstärkung...