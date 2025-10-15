Posseck: Keiner bietet genug für Mehrfamilienhaus

Der Gemeinderat Triebel hatte nach längerer Debatte beschlossen, die Immobilie Ringweg 4 zu verkaufen. Bisher biss keiner an. Wie es jetzt weitergeht.

Die Gemeinde Triebel hat bisher vergeblich versucht, das Mehrfamilienhaus Ringweg 4 in Posseck für 90.000 Euro zu verkaufen. „Bislang kam kein ausreichend hohes Angebot“, erklärte Vizebürgermeister Christopher Groß (Freie Wähler Triebel). Daher soll die kommunale Immobilie erneut ausgeschrieben werden - und erneut für ein Mindestgebot...