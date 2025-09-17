Projekte am Musikwinkelplatz im Vogtland erhalten rechtlichen Rahmen

Oberes Vogtland
Der Aufbau touristischer Infrastruktur am Haltepunkt Gunzen wird im Vorentwurf eines Bebauungsplanes beschrieben. Schönecks Stadtrat billigte den Vorentwurf und testet nun dessen Genehmigungsfähigkeit.
„Der Musikwinkelplatz soll nicht nur für Musikveranstaltungen dienen, sondern auch als ganzjähriger touristischer und kultureller Treffpunkt etabliert werden“, sagt Christoph Kopp, der die Mitropa am Haltepunkt Gunzen betreibt. In Eisenbahnwaggons will er Übernachtungsmöglichkeiten und einen Veranstaltungsraum schaffen. Ein...
