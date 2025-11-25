Radwege: Eichigt hofft auf Lückenschluss

Endlich eine touristisch nutzbare Verbindung für Radler vom Elsterradweg ins Dreiländereck: Diese Hoffnung verbindet Eichigts Gemeinderat mit dem einstimmigen Beschluss des Radverkehrskonzepts.

Die Gemeinde Eichigt setzt große Hoffnungen auf den Ausbau der Radwege-Infrastruktur in den kommenden zehn Jahren. Großes Ziel: 2035 soll das Radwegenetz in Oelsnitz und Eichigt 34 Kilometer umfassen. Aktuell sind es 8,7 Kilometer, bis 2030 stehen 17 Kilometer als Marke. Die Eckdaten sind Teil des Radwegekonzeptes, das der Gemeinderat am...