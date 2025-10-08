Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Plauener Stadtpark hofft die Fischereigenossenschaft jedes Mal auf reiche Ernte. Es ist wieder Karpfensaison im Vogtland.
Im Plauener Stadtpark hofft die Fischereigenossenschaft jedes Mal auf reiche Ernte. Es ist wieder Karpfensaison im Vogtland. Bild: Ellen Liebner
Im Plauener Stadtpark hofft die Fischereigenossenschaft jedes Mal auf reiche Ernte. Es ist wieder Karpfensaison im Vogtland. Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Räuber dezimieren Bestände: Wie lange stehen im Vogtland noch regionale Fische auf dem Speisezettel?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wird regionaler Fisch auf vogtländischen Esstischen bald zur Seltenheit? Räuber wie Kormoran und Fischotter setzen den Beständen in den Teichen mehr und mehr zu. Wie Binnenfischer dagegenhalten.

Gehört der Kirmeskarpfen bald zur aussterbenden Art im Vogtland? Natürlich, den Kirmeskarpfen an sich gibt es nicht. Hier wird nur zusammengefügt, was für viele Vogtländer traditionell zusammen gehört: Kirmes und Karpfen. Vor einem Kirchweihfest schnellt der Absatz in die Höhe, wie zu Ostern oder Silvester auch, sagt Geschäftsführer Bernd...
