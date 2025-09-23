Rathaus im Vogtland bleibt bis Mitte Oktober eingerüstet: Diese Arbeiten werden erledigt

Die Bauarbeiten am Schönecker Rathaus liegen im Zeitplan. Der Stuck, der das Gebäude ziert, ist gesichert und mit Wetterschutz versehen worden.

Mitte Oktober könne abgerüstet werden, sagte Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) während der Stadtratssitzung. Aktuell ist das Rathaus eingerüstet und in grüne Netze gehüllt, um Besucher vor herabfallenden Teilen zu schützen. An der Fassade wird gebaut. 150.000 Euro geben die Schönecker Stadträte in diesem Jahr für das... Mitte Oktober könne abgerüstet werden, sagte Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) während der Stadtratssitzung. Aktuell ist das Rathaus eingerüstet und in grüne Netze gehüllt, um Besucher vor herabfallenden Teilen zu schützen. An der Fassade wird gebaut. 150.000 Euro geben die Schönecker Stadträte in diesem Jahr für das...