Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Arbeiten am Rathaus Schöneck sollen Mitte Oktober fertig sein.
Die Arbeiten am Rathaus Schöneck sollen Mitte Oktober fertig sein. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Arbeiten am Rathaus Schöneck sollen Mitte Oktober fertig sein.
Die Arbeiten am Rathaus Schöneck sollen Mitte Oktober fertig sein. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Rathaus im Vogtland bleibt bis Mitte Oktober eingerüstet: Diese Arbeiten werden erledigt
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bauarbeiten am Schönecker Rathaus liegen im Zeitplan. Der Stuck, der das Gebäude ziert, ist gesichert und mit Wetterschutz versehen worden.

Mitte Oktober könne abgerüstet werden, sagte Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) während der Stadtratssitzung. Aktuell ist das Rathaus eingerüstet und in grüne Netze gehüllt, um Besucher vor herabfallenden Teilen zu schützen. An der Fassade wird gebaut. 150.000 Euro geben die Schönecker Stadträte in diesem Jahr für das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
22.09.2025
3 min.
Neuer Soccer-Court fertig: Stadt im Vogtland erweitert Freizeitareal im Zentrum
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck.
Schöneck will die Jugend in der Stadt halten und zeigt ihr, wie wichtig sie ist. Im Zentrum entstand deshalb ein moderner Jugendpark mit anspruchsvollen Freizeitangeboten für Aktive.
Daniela Hommel-Kreißl
16.09.2025
2 min.
Bahnfan kauft Bahnhof im Vogtland - und will Gaststätte mit Deckenmalerei erhalten
Der Verkauf des Bahnhofs spült fast 70.000 Euro in die Stadtkasse.
Der Weg ist frei für Investitionen im Schönecker Bahnhof. Die Stadt verkauft das Gebäude an einen Eisenbahn-Fan aus Sachsen-Anhalt. Außenansicht und Bahnhofsuhr sollen nach Sanierung erhalten bleiben.
Daniela Hommel-Kreißl
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel