Ratsmitglied will Mandat abgeben: Doch Klingenthals Stadtrat sagt Nein

Michael Zettl hatte um Entbindung von seiner Funktion als Stadtrat gebeten. Der Rat lehnte jedoch mehrheitlich ab. Jetzt muss die Kommunalaufsicht den Fall bewerten.

Ungewöhnliches Nein im Klingenthal Rat: Michael Zettl (CDU) hatte um die Entbindung von seinem Ratsmandat aus beruflichen Gründen gebeten. Er machte damit einen sogenannten wichtigen Grund gemäß Sächsischer Gemeindeordnung geltend. Der Rat lehnte jedoch mit sieben zu fünf Stimmen ab - Zettl selbst war zur Sitzung am Dienstag nicht anwesend. Ungewöhnliches Nein im Klingenthal Rat: Michael Zettl (CDU) hatte um die Entbindung von seinem Ratsmandat aus beruflichen Gründen gebeten. Er machte damit einen sogenannten wichtigen Grund gemäß Sächsischer Gemeindeordnung geltend. Der Rat lehnte jedoch mit sieben zu fünf Stimmen ab - Zettl selbst war zur Sitzung am Dienstag nicht anwesend.