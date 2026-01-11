Raumfahrtschau lockt mit Space-Rallye ins Vogtland

Oberes Vogtland
Die Deutsche Raumfahrtausstellung will in den Winterferien wieder ein Angebot für knobelfreudige Kinder machen.
In den Winterferien werden Kinder in der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz wieder eingeladen, an einer Space Rallye teilzunehmen. Sieben Fragen sind zu beantworten - etwa die nach dem Nachbarplaneten der Erde Richtung Sonne. „Wer durch die Ausstellung und über unser Außengelände geht, findet alle richtigen Antworten“, sagt...
